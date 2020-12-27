Dalaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Dalaman'ın 16 km açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde yerin 6,7 km derinliğinde oluştu. Kandilli'ye göre ise 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 5,4 km.