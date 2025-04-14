SON DAKİKA HABERİ: Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Cumali Tim aranıyor! | Son dakika haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Cumali Tim aranıyor! | Son dakika haberleri

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

REKLAM advertisement1

JAK VE SAK TİMLERİNCE ARANIYOR AA'daki habere göre sabah saatlerinden itibaren JAK ve SAK timlerinin katılımıyla sürdürülen arama tarama çalışmasına, iz takip köpekleri de destek verdi.

AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU REKLAM Mevsimlik tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan Cumali Tim, kaldığı çadırdan 12 Nisan Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında ayrılmış, işçiler küçük çocuğu bulamayınca ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.