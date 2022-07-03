Kanadalı forvet, Instagram hesabından videolu bir veda mesajı yayımladı. 27 yaşındaki Larin, İngilizce ve Türkçe mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum."

Larin, paylaştığı videoda, Beşiktaş formasıyla attığı goller ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı şampiyonluk ile galibiyet sevinçlerine yer verdi.

27 yaşındaki forvet İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalayacak.