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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme başladı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak

Giriş: 20.05.2023 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme başladı! - Yurt dışında oy kullanma tarihleri, gümrüklerde oy kullanma tarihleri
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme başladı!
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DHA

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu.

ZARF VE PUSULA SAYIMI YAPILDI

Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

SABAH 08.00'DE OY KULLANMA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE SON TARİH 24 MAYIS

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

3.4 MİLYON SEÇMEN OY KULLANABİLECEK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

ABD'DE SANDIKLAR 08.00-22.00 ARASINDA AÇIK OLACAK

AA'da yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD’de başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek. 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçeklesek oy kullanma işlemleri için sandıklar yerel saatle 08.00-22.00 arasında açık kalacak.

İLAVE SANDIKLAR DA AÇILACAK

Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılacak ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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