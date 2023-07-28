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        Haberler Basketbol Diğer Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz - Basketbol Haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan, Türk sporu için hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu ifade ederek, "Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz" dedi.

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 18:36
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        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve yapımı devam eden Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı 68 bin ihale alanı alan tesis içinde basketbol kütüphanesi, mescit, alışveriş ve yeme içme alanlarıyla birlikte otopark olacak.

        Birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek. 1,5 yıl önce inşaasına başladığımız merkezi 2024 senesinin Mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.

        Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını 4 bin 340'a yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdık.

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        Spor salonlarımızın sayısını 904'e getirdik. Her yaş grubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalıyla düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz.

        Lisanslı sporcumuz 14 milyon 390 bine faal sporcu sayımız ise 4 milyon 315 bine çıktı.

        Bu sporcularımızı yetiştiren antrenör sayımız 308 bini buldu. Spor kulüplerimizin sayısı 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği yıldan yıla yükseliyor.

        Doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda bile artık sporcularımız kürsüye çıkıyor, madalya kazanıyor, İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinletiyor. Paris 2024 Yaz olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum.

        Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşasında ter döken mimar, mühendis ve tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

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