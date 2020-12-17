Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır."

"Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"IRAK HALKININ TAMAMINI ÖZ KARDEŞİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Kardeşim Kazimi ile gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. İkili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıya hazırız. Mezhebi veya etnik ayrım yapmadan Türkmen, Kürt, Arap, Şii ve Sünnisi ile Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.

"ORTAK DÜŞMANIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRECEK"

Başbakan Kazimi'nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanın bu anlamlı kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

"BÖLGEDEKİ KATİL SÜRÜLERİNİN KÖKÜ KAZININCAYA KADAR..."

Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alarak vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"KERKÜK PETROLÜ BİR AN ÖNCE DÜNYA PİYASALARINA GİRMELİ"

Her iki ülke işadamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bugün imzalanan çifte verginin önlenmesi anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarda dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz.

"SULAMA VE ATIK SU TEKNOLOJİLERİNDE CİDDİ MESAFE KATETTİK"

Dünyadaki suyun kullanımının konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileri, atık su teknolojilerinde ciddi mesafe katetmiş durumundadır. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık.Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak'la bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz."

KAZIMİ: ENGELLERİN KALDIRILMASI İRADESİYLE BURADAYIM

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı açılamada şunları kaydetti: "Irak'ın ortak dostu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bize gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etmek istiyorum. Bu ilişkilerin daha da gelişmesi ve iki ülkeye yakışır bir şekilde bütün engellerin ortadan kaldırılarak devam etmesi iradesiyle burada bulunuyorum. Çok değerli Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Irak arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Karşılıklı saygı, iki ülkenin çıkarlarını öne alacak yaklaşımla ele alma arzusu içerisindeyiz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının bir sonrakini ilk fırsatta yapmak arzusundayız. Irak hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır.

"DEAŞ'IN YAPTIĞI YIKIMI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan bir tanesidir. Bizler özellikle DEAŞ'ın yıkımını Türkiye ile birlikte inşa edeceğimizi arzuluyoruz. Türkiye'de gerçek anlamda ekonomik ve yatırım ortaklığı tesis etme arzusu içerisindeyiz. Irak'ın kapıları tüm Türk işadamları ve yatırımcılara açıktır. Herhangi bir sıkıntı varsa bunları ortadan kaldırma arzusu içerisindeyiz.

"BÖLGEDEKİ İHTİYAÇLARI GİDERECEK SU YÖNETİMİNİ ARZULUYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümetine, Cumhurbaşkanına özellikle de Irak Silahlı Güçleri içerisinde yaralı personelimizin tedavisi için göstermiş olduğu yardımlardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. 2018'den itibarıyla Türkiye Irak'ta destek paketi açıklamıştı. Biz bu desteğin en yakın içerisinde hayata geçirilmesi arzusu içerisindeyiz. Ortak planlarımızla su ile ilgili olarak halklarımızın, bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını giderecek yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesini istemekteyiz.

"SIZMA GİRİŞİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA GERÇEKLEŞTİ"

Güvenlik bağlamında ise Irak'ın tutumu çok nettir. Türkiye'yi tehdit eden Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermesi mümkün değildir. DEAŞ ve diğer örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sızma girişiminde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti.Çifte vergilendirme ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşmasını imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanını çok yakında Irak'a bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanı misafirperverliğiniz için."

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "İnşallah en yakın zamanda yüksek düzeyli stratejik toplantıyı Irak'ta yapacağız" ifadelerini de kullandı.