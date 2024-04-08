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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile telefonda görüştü, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 22:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:10
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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