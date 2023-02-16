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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti.

Giriş: 16.02.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. İkili daha sonra ortak basın açıklamasında konuşmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Sizi bir kez daha görmek büyük mutluluk. İttifakımıza göstermiş olduğunuz güçlü taahhütten dolayı teşekkür ederim. Dayanışma mesajları vermek için burada bulunuyorum. NATO adına en içten başsağlığı mesajlarını iletmek istiyorum. Türkiye’de ki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişileri de alkışlamak istiyorum. Depremin ertesi günü NATO’nun bununla ilgili acil durum merkezine binlerce yardım Türkiye’ye farklı ülkeler tarafından gönderildi. NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyor. Askeri uçaklar buradaki alana uluslararası yardımları ulaştırmak için gece gündüz çalışıyorlar. Tabi ki NATO’nun bütün ülkelerinde vatandaşlar Türkiye’ye yardım ediyor. NATO şuanda yerlerinden edilmiş kişiler için barınma ihtiyacı sağlamaya çalışıyor. Bütün bunlar hayatların kurtarılmasına yardımcı olacak” diye konuşmuştu.

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