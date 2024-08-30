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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri aziz şehitlerimizi rahmetle yadediyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:04
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk'ün zaferler ayı ağustostur
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos programında konuştu.

        Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

        Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük zaferin 102.yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız.

        Bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri aziz şehitlerimizi rahmetle yadediyorum.

        İstiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya kahramanların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

        Siz dostlarımla birlikte tüm milletimizin dünyanın farklı ülkelerinde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımızın ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir.

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        4 gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'ni büyük bir gururla kutladık. Aynı gün Büyük Taarruzun 102.yıl dönümünü heyecanla andık. Büyük Zaferin 102.yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. İstikbal Harbimiz büyük bir başarıdır. Milletimiz tüm imkansızlıklarına rağmen vatanına sahip çıkmıştır. Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Büyük Zafer yok edilmek istenen vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır.

        Hem milletimizin bağımsızlık iradesi hem de Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. Bir İngiliz askeri yetkili Yunan kuvvetlerinin savunma hattını Türkler 4-5 ayda bu hattı aşabilirlerse 3 günde açtıklarını ifade edebilirler diyor. Ancak 5-6 ayda açılmaz denilen bu hattı ordumuz stratejik ve taktik bir baskınla sadece 5 günde darmadağın etmiştir.

        26 Ağustos 1922 sabah alacakaranlıkla beraber Atatürk'ün verdiği emirle açılan toplu ateşliyle başladı. 30 Ağustos 1922 akşamı Zafer Tepede verdiği süngü hücumuyla son buldu. dünya Savaş tarihine geçecek bir başarıya imza atmıştır.

        Tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz.

        Taarruz kararı önceden alındığı halde aylar boyunca savaş vasıtalarının tamamlanmasına öncelik verildi. Tüm imkanlar seferber edildi. İlk cephe güçlendirdikçe başarı mukadder hale geldi. Bir millet için ilk cephenin ne kadar mühim olduğunu çok daha net görebiliyoruz. Bizi hedeflerimizden koparma planlarının en kritik safhasını daima iç kalemizi çökertmeye yönelik hamleler oluşturmuştur.

        Sokak olaylarıyla bizi kendi iç meselelerimize hapsetmeye kalktılar. Bölücü terör örgütünü 40 yıldır başımıza musallat ederek güvenlik ve huzurumuza kastettiler. Darbeler yoluyla devlet ile millet arasında duvarlar ördüler. Türkiye'yi ekonomide, kalkınmada, savunmada hak ettiği yerlere getirme mücadelesi verirken bir taraftan iç cephemizi sarsmayı hedefleyen birçok kumpasla uğraştık. Şüphesiz karşılaştığımız her engel bizi oyaladı. Ama Türk milleti olarak hedeflerimize ulaşma irademizi kıramadı. Bizi yolumuzdan geri döndüremedi.

        Ayrıntılar geliyor...

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