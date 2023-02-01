Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç boşuna uğraşma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'FARKLI MESAJ VEREBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO'ya üyelik konusunda geçtiğimiz hafta "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Ardından geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Güvenlik endişeleri nedeniyle NATO'ya üye olmak istediklerini de biliyoruz. Ama bir taraftan o iki ülkenin güvenlik endişelerini anlarken, Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşılanmaması kabul edilemez, o da terörle mücadeledir. Maalesef bu terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD bu ülkelerde özellikle İsveç'te yoğun bir mevcudiyeti var bunların. Sadece mevcudiyet değil çok faaliyet gösteriyorlar. Para toplama, terörizmin finansmanı aslında bu ona girer. Aynı zamanda insan devşirme, oralardan Irak'taki Kandil Dağı'na, Suriye'ye insan devşiriyorlar, propaganda devam ediyor" demişti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya işaret ederek, "Bu mutabakat muhtırasına göre, bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde durduracak. Açık ve net. Biz ne fazlasını ne eksiğini istiyoruz" demişti.

"BEKLEMEYE SABRIMIZ VAR"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da NATO'ya İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte katılmayı arzu ettiklerini bildirmişti.

Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var." diye konuşmuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz" ifadesini kullanmıştı.

Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylaması için ne kadar bekleyeceklerine ilişkin soruya, "Buna sabrımız var. Bunun için de ABD, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvenceler verdi. Bu da beklemek için iyi bir neden. Bu ülkeler, başımıza bir şey gelirse bekleme listesinde olduğumuz için yardımımıza koşacaklarını söylediler. Bu güvenlik taahhütlerini aldık. Tabii ki bunlar NATO'nun 5. Maddesi gibi değil ama bizim için çok önemli" yanıtını vermişti.

AVRUPA'DAKİ KURAN-I KERİM YAKMA EYLEMLERİ

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da da provokasyonlarına devam ederek Türk Büyükelçiliği'nin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ise ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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