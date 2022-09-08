"Sayın Putin'in haklı olduğu konular var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında konuştu.
"HIRVATİSTAN İLE TİCARET HACMİMİZ 900 MİLYON DOLARI YAKALADI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sonrasında yapılan anlaşmalara da değinerek "Bugün burada 3 anlaşma imzalandı. Önümüzdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna savaşını görüşüp etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu. Bosna Hersek'teki seçimi de etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hırvatistan ile ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bugün sayın cumhurbaşkanı ile birlikte İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız ve beraber tüm Avrupa'ya ve Dünya'ya bir mesaj vermiş olacağız" diye ekledi.
"Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir" diyen Erdoğan soru-cevap bölümünde tahıl koridoru ve enerji krizine yönelik açıklamalarda da bulundu.
"PUTİN'İN HAKLI OLDUĞU KONULAR VAR"
Putin'in tahıl koridoru konusundaki açıklamaları ve Suriye konusundaki tavrına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onun değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz tahmin ediyorum ki Semerkand'da da basın mensupları ile bir arada olacağız. Ancak belirtmem gerekir ki Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da bu tahıl sevkiyatı. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması, fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bu yaptırımlar karşısında bu tahıl sevkiyatının bu yaptırımı uygulayan ülkelere yapılması doğru değildir. Biz istiyoruz ki Rusyadan da tahıl sevkiyatı başlasın, bunun beklentisi içindeyiz.. Semerkand'da Putin ile bu konuları da ele alacağız. Bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını da başlatalım ve gerçekten de fakir olan ülkelere de bunu ulaştıralım. Tahıl dışında bir de enerji krizi konusu var. Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Umut ediyorum atılacak adımlarla bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı.
SİSAK İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Yaklaşık 6 yıl aradan sonra Hırvatistan'ı ziyaret etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Türkiye-Hırvatisan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden olan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin. Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusu 2016'da bugünde aramızda olacağını düşündüğüm önceki cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmişti. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 yılından itibaren TİKA da dahil oldu. Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN İŞ FORUMU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Türkiye - Hırvatistan İş Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
240 milyar dolar yatırım çekmeyi başardık. Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan 2. ülkeyiz.
Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi.
Zagreb'de Vatan Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni'nin ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na ve Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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