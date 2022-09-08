"Sayın Putin'in haklı olduğu konular var"

"HIRVATİSTAN İLE TİCARET HACMİMİZ 900 MİLYON DOLARI YAKALADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sonrasında yapılan anlaşmalara da değinerek "Bugün burada 3 anlaşma imzalandı. Önümüzdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna savaşını görüşüp etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu. Bosna Hersek'teki seçimi de etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hırvatistan ile ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bugün sayın cumhurbaşkanı ile birlikte İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız ve beraber tüm Avrupa'ya ve Dünya'ya bir mesaj vermiş olacağız" diye ekledi.

"Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir" diyen Erdoğan soru-cevap bölümünde tahıl koridoru ve enerji krizine yönelik açıklamalarda da bulundu.