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Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte, savaştan sonraki en önemli uzlaşma olan tahıl koridoru bugün itibariyle bitiyordu. 19 Mart'ta bitecek olan anlaşmanın uzatılmasını sağladık. 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın sevkini sağlayan bu anlaşma gıda tedariğinin istikrarı için öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA: TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI SÜRESİZ OLMALI

Ukrayna Hükümeti Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Denys Shmyhal de hükümet toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın dünya gıda güvenliğinin kilit halkalarından biri olduğuna dikkati çeken Shmyhal, "Bu nedenle tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Shmyhal, böyle bir tutumu Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de savunduğuna işaret ederek, "Saldırganın, anlaşma süresini kısaltma girişimi daha fazla şantaj yapmak ve küresel gıda krizini tırmandırmak için yapılan bir manipülasyondur. Buna izin verilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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