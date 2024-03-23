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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e telefon

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki terör saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan yaptığı görüşmede, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

        Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetleyerek, Rusya halkı için başsağlığı ve sabır dileklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

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