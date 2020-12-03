Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dolayısıyla tazminat davası açtı.
Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.
Mahkemeye sunulan 23 sayfalık dilekçede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yer verilirken, "Davalı konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte Sayın Cumhurbaşkanımızı “KATAR FİRMASINDAN TALİMAT ALMAKLA, TEFECİLERE PARA YEDİRMEKLE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ ESİR ALMAKLA, SÖMÜRGECİ OLMAKLA, TEFECİLERE EL AVUÇ AÇMAKLA ve ÖNLERİNDE DİZ ÇÖKMEKLE, ÜLKE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLMAKLA, FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ORDUYA KUMPAS KURMAKLA, EMPERYAL GÜÇLERİN ARZULARINI YERİNE GETİRMEKLE, DEVLETİN KOZMİK ODASINI FETÖ’NÜN UNSURLARINA AÇMAKLA, DEVLET SIRLARINI FETÖ’YE VERMEKLE, VATAN İHANET ETMEKLE” itham etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik “CAHİL, HAİN, TAKOZ” şeklinde söylemlerde bulunmuştur" denildi.
Dilekçede Kılıçdaroğlu için "Eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir" ifadeleri kullanılırken, "Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekâya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak tek tek cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın, ana muhalefet partisi liderinde şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük talihsizliktir" ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!