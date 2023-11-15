Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç açıklaması

        AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik "İsveç ne yapıyor ne ediyor takip ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO sürecine yönelik "Şu anda bizim komisyonda bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" dedi.

        "Bireysel başvuru sınırlanır mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "AYM başkanıyla görüşmedim. Şu anda bireysel başvuru noktasında geçmişte bireysel başvuru süratle azaltacak diye adımlar atıldı. Dosya sayısı 130 bin, beklenen netice alınamadı. Herhalde bunun üzerine de AYM çalışacak, bizimle alakalı bir iş değil. 130 bin dosyadan bahsediyoruz" yanıtını verdi.

        "Yasal düzenleme mi olacak?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda meclisle falan bu işin alakası yok. Burada Yargıtay üzerine düşen görevi yaptı, yapıyor. AYM yerine göre üzerine düşeni yapıyor. Benim de üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiği anda gereğini yaparım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Habertürk Anasayfa