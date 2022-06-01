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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz Pakistan'ın kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz. İkili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN İŞBİRLİĞİ

Türkiye Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının 7. toplantısının ülkemizde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Pakistan ilişkilerini iki ülkenin tarihi, dostluğuyla mütenasip şekilde stratejik perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Savunma sanayi alanında somut işbirliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz.

"İKİLİ TİCARET 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapımı tamamlanıyor. Hamdolsun ikili ticaretimizi salgına rağmen geliştirdik ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık. Hedefimiz 5 milyar dolardır. İslamabad'da imzaladığımız ticaretten savunma sanayine kadar birçok alt başlıkta sürdürülen yakın işbirliğimizin temelini sürdürüyor. Turizm, eğitim, lojistik, hizmet sektörlerinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımlarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son dönemde artan terör saldırılarından şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın mücadelesini mutlaka başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Afganistan'ın kalıcı istikrarı, düzensiz göç dalgaların önüne geçilmesinde Pakistan kritik önemlidir. Türkiye olarak Afganistan'a 4 bin tondan fazla 4 iyilik treni yolladık. 5. tren için hazırlıklarımız devam ediyor. Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve BM kararları çerçevesinde çözümüne desteklerimizi sürdürüyoruz.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'TEN AÇIKLAMALAR

Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamalarından satır başları:

İlk olarak sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere göstermiş olduğu sıcak misafirperverlik ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye gelmek bizim için ikinci evimize gelmek gibi. Pakistan halkının en derin selam ve saygılarını getiriyorum Türkiye'deki kardeşlerine. Biz ilişkilerimizi kutsal bir güven olarak değerlendiriyoruz. Bu güveni atalarımız emanet etti.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN İLİŞKİLERİNİN 75.YILI

Bu sene Türkiye ve Pakistan olarak bizler diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz. Sevgili kardeşim sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği kapsamında bu ilişkilerimizi çok daha yeni seviyelere taşıyacağız. Ülkelerimiz aynı zamanda kapsamlı bir şekilde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Ortak menfaatlerimizi değerlendirme ve yenilerini inşa etme konusunda önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Bizler de konseyin bir sonraki toplantısını İslamabad'da düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına bizlere ev sahipliği yapma imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Pakistan halkı sizi çok sıcak bir şekilde inşallah sizleri karşılayacak.

HAZİRAN'DA ZİYARET

Güçlü bir iş dünyası temsilcilerinden oluşacak heyet önümüzdeki Haziran ayında Pakistan'ı ziyaret edecek. Bizler de görüşmelerin yapılması için gereken hazırlıkları yapacağız. Çok verimli, sağlam sonuçların elde edilmesini sağlayacağız.

Elektronik ticaret, turizm, altyapı, kalkınma konularında Türkiye büyük ilerlemeler kaydetti. Özellikle de hidroelektrik üretiminde, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin desteğini almaktan, yatırım açısından tabii ki Türk kardeşlerimiz kâr elde edecekler, çok memnun olacağız, bizler de ucuz elektrik sağlamış olacağız.