Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 10.04.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajında bulundu.
Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."
Fotoğraf: AA
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