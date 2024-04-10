Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajında bulundu.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.



Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/KxN6EKxu34 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2024

Fotoğraf: AA