İHA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusunu "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Asgari ücret tespit komisyonu yarın 4. kez toplanacak.

Dün TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yapılan 3. toplantıda TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapılmış ve ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2792.10 TL’ye, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2507.70 TL’ye, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2339.10 TL’ye yükseltilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.