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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRKİYE ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Siyasi ve ekonomik olarak ülkemizin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Yeni bir seçimin arefesinde Türkiye eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. CHP terörle kolkola, İP terörle kolkola. O yavrucuklar var, kendilerini kaybetmişler. Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını, Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojileri, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani; İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma yapmasın; bitmedi TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın, öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bu CHP böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi yönetemediler.

"MERKEZ BANKASI REZERVİMİZ 27,5 MİLYAR DOLARDI"

Davos'tayız. O zaman Davos'un o arasında biz de şöyle Babacan o zaman yanımda. Beraber IMF'nin başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. 'Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz, bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye, akıl vermeye mi geliyor, yoksa taksitlerini almaya mı geliyor? Taksitlerini alacaklarsa, alırlar giderler, ama Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yöneterim". 2013'e kadar devam ettik ve bunların alacağını ödedik. 2023'ten sonra artık IMF ilişkimiz kaldı mı? CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler. Buradan borç almanız lazım dediler. Biz ne dedik? 'İhtiyacımız yok'. O zaman Merkez Bankası rezervimiz 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 3 haneli rakamlara çıktık.

"ÜLKENİN BAŞINDA VİZYON SAHİBİ, CESUR YÖNETİM OLMASAYDI SAYDIKLARIMI ÇOKTAN YAPTIRMIŞ OLURLARDI"

Bu Babacan, bunlar ekonomi, mekonomi bunlardan anlamazlar. Sadece bunun satışını yaparlar. Bakalım Bay Bay Kemal buna kaç tane milletvekilliği vermiş, göreceğiz. Biz nasıl IMF'yi kapıdan gönderdiysek, inşallah sandıkta da bunları. 21 sene bunlar iktidar olabildi mi? 14 Mayıs'ta yine olamayacaklar diyor muyuz? Peki bunlar ne istiyor? Bizim gençlerimizden yetenekli, kabiliyetli, birikimi olanlar hizmet etsin ama kendi ülkelerine bir şey katmasın istiyorlar. Madem sizinle dertleşiyoruz, öyleyse şu gerçeği paylaşmasam olmaz. Ülkenin başında vizyon sahibi, cesur yönetim olmasaydı bu saydıklarımı çoktan yaptırmış olurlardı.

"İHA, SİHA BUNLARIN TEPESİNE TEPESİNE İNİYOR"

Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Tıklım tıklım şu anda geliyorlar. CHP, İP, terör örgütünün uzantısı HDP, TCG Anadolu'dan rahatsız. Hepsinden öte Kandil rahatsız! İHA, SİHA bunların tepesine tepesine iniyor. Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e, Besler deresine indik mi? Eğer Cumhur İttifakı iş başında olursa teröristlere bu ülkede aman almak yok. Yapacağımız çok iş var. Alacağımız çok yol var. Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Bütün bunları başaramadıkları için çok kızgınlar. Eskiden ülkemizle ilgili niyetlerini gizli-saklı ifade ederlerdi. Artık ona bile ihtiyaç duymadan alenen söylüyorlar. Ne diyorlar 'Türkiye çok oldu, durdurulması lazım, Türkiye bizi dinlemiyor, bize ihtiyacı kalmadı' diyorlar. Biz de bunları duydukça Allah'a hamdediyor, doğru istikamette gittiğimizden emin oluyoruz.

"GÜVEN İKLİMİ ÇÖKERTİLMİŞ, İSTİKRARSIZLIK BATAĞINA SAPLANMIŞ"

Bir ülkenin yönetiminin görevi zaten kendi devletinin, kendi milletinin gelişmesini, kalkınmasını, refahını, hak ve özgürlük alanlarının gelişmesini sağlamak değil midir? Ülkemizde işler böyle yürümüyordu. Güven iklimi çökertilmiş, istikrarsızlık batağına saplanmış. Geri kalmışlığa mahkum edilmiş bir ülkede isteseniz de işleri böyle yürütemezsiniz. Bay Bay Kemal soğan da soğan diyor. Yahu Bay Bay Kemal, sen sofraya soğanı koyup, yumruğunu vurur, lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik. Bay Bay Kemal bu TIR'lar, uçaklar, yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi neyle taşıyacaksınız? Bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın.

"BİZ DE NE SALDIRILARLA BOĞUŞTUK"

Rahmetli Menderes ve Özal gibi emperyalistlerin kurduğu düzeni değiştirmeye çalışan başlarına gelmeyen kalmadı. Biz de ne saldırılarla boğuştuk. Nice bedeller ve mücadeleler sonunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile zirveye de çıkartacağız. Bizim siyasetteki alamet-i farikamız eser ve hizmettir. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetle donattığımız için milletimiz 15 seçimde hep sandıktan birinci parti olarak çıkardı.

"ÇOK SAYIDA YATIRIMIN RESMİ AÇILIŞINI BUGÜN YAPIYORUZ"

Bugün Eskişehir'de 99 yatırımın açılışını yapmak üzere buradayız. Çok sayıda yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlık, aile sağlığı merkezlerimizin, kırsal kalkınma projelerinin, ağaçlandırma ve fidan üretimi projelerinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İller Bankamızın tamamladığı biyolojik su arıtma tesisi, park ve spor tesislerini resmen hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumlarımızın hizmet binası, restorasyon, park, spor tesisi yatırımların resmi açılışını da gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

"ESKİŞEHİR BOR CEVHERİYLE ÜLKEMİZE 2 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLADI"

Eskişehir bor cevheriyle ülkemize 2 milyar dolar gelir sağladı. Eti Maden Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Bor atıklarından üretilen lityum, mühendislerimizin üç yıllık emeğinin ürünüdür. Bandırma'daki tesisle birlikte ülkemizin ihtiyacını yaklaşık yarısını üretebilir hale getirdik. Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayarlarda, bir otomobilin ötesinde yüksek teknoloji ürünü akıllı cihaz olan Togg'ta kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor. Bunlar öyle stratejik ürünler ki, Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

"3 YENİ BOR TESİSİ DAHA YAPACAĞIZ"

Eskişehir'e bu yıl için de 3 yeni Bor tesisi daha kazandıracağız. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli, elektrikli lokomotifi E-5000'i burada üreteceğiz. Bu yıl Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacakBu projenin ilk hareket testine biraz sonra canlı bağlantıyla şahitlik edeceğiz. Eskişehir'e tüm bu değerlerle değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz. Eskişehir'de üretilen ürünlerin Gemlik'e ulaştırmasını sağlayacak raylı sistem inşasına yakında başlıyoruz.

"ESKİŞEHİR'E 41 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK"

Son 20 yılda 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık Eskişehir'e. Şehrimize üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil toplam 41 spor tesisi kazandırdık. Bütün ilçelerimize kültür merkezleri açtık. Kütüphaneler yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 2 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 1081 yataklı şehir hastanemiz ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aralarında olduğu 26 sağlık tesisi inşa ettik.

"9 BİN 567 KONUTU TAMAMLAYIP TESLİM ETTİK"

Bay Bay Kemal sen SSK'nın başında iken hastanelerimizde maalesef rehin alınanlar var. Bunların hesabını sen bunların hesabını bu millete Rabbimize nasıl vereceksin? 9 bin 567 konutu tamamlayıp teslim ettik. İlimize toplam 2 bin 599 konut daha yapacağız. Şehrimizde 4 millet bahçesi projemizden birini tamamladık. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227 kilometre ilaveyle 317 kilometreye çıkardık.

"ESKİŞEHİRLİ ÇİFTÇİLERİMİZE 3,5 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK"

Tarımda ve ormanda Eskişehir'e 11 baraj, 34 sulama tesisi, 11 gölet, 33 taşkın koruma tesisi, 2 yeraltı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santral kazandırdık. Sulama tesisleriyle Eskişehir'de 151 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Eskişehir'li çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. İki tekno kent, 4 tasarım merkezi kurduk. İşyeri sahiplerine 4 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide yüzde 90 doğalgaz imkanından faydalanıyor. Sizlerden sandığa giderken tüm bu eser ve hizmetleri gözünüzün önüne getirerek karar vermenizi istiyorum. Eskişehir'in doğru karar vereceğine inanıyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA ATACAĞIMIZ SOMUT ADIMLARI İLAN ETTİK"

Ülkemizin yeni bir seçim arefesinde olduğu şu günlerde Cumhur İttifakı'ndan başka milletimizin önüne bir vizyonla çıkan var mı? Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar olarak isimlendirdiğimiz, seçim beyannamemizde önümüzdeki 5 yılda atacağımız somut adımları ilan ettik. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı büyük depremler sebebiyle yeni dönemde afetlere dirençli Türkiye inşasını yerleştirdik. Togg'u yaptık, TGC Anadolu'yu aynı şekilde yaptık. Şu anda benim vatandaşlarım gümbür gümbür Sirkeci'de TGC Anadolu'yu ziyaret ediyorlar. Aynı şekilde Togg'u da ziyaret ediyorlar.