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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Can kaybı 16 bin 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini söyledi

Giriş: 09.02.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bu depremler 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniye'miz de depremin vurduğu şehirlerdir. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımız ise 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı 6 bin 44. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiş 2 bin 220 vatandaşımız yaralanmıştır.

Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor.

İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik.

Antalya ve Muğla yangınlarında bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz.

Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. 1 yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz.

En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere, kabul edenlere, Antalya ve Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları da buralara seferler düzenleyecektir."

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