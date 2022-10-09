Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk.

Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik. Bu çalışmayı da Mimar Emre Arolat ile beraber yürüttük. Muhteşem bir eser oldu. Müzemizde toplam 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz açılış koleksiyonunda ise 277 sanatçımızın 749 eserine yer veriyoruz.

"ÖTEKİLEŞTİRİCİ YAKLAŞIMLARIN KİMSEYE FAYDASI DOKUNMAZ"

Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin önümüzdeki dönemde sadece İstanbulluların değil ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum.

Öte yandan ecdadın bize bıraktığı miras milletin zenginliği olarak değil, tasfiye edilmesi gereken yük olarak görüldü.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak her türlü projeye samimiyetle sahip çıktık.

Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını da reddediyoruz. Sanatçıyı bağrından çıktığı milletin bir ferdi, sorumlu bir üyesi görmek yerine adeta onu mürebbiyesi gibi gösterme peşinden koşanlar altını çizerek söylüyorum; kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Bu tür ötekileştirici hatta düşmanlaştırıcı yaklaşımların kimseye faydası dokunmadığı gibi, kaybedeni ise sanatçılarla birlikte topyekûn milletimiz olmaktadır.

ONUR ŞENER AÇIKLAMASI: MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Eski Türkiye'ye ait bu tür arızi durumların artık tamamen geride bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde kimi müessir adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının, kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini de yanlış buluyoruz.

Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir ne de vicdanidir.

Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza, genç yaşta evladını toprağa veren ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."