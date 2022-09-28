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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. CHPnin Tutuklu Gazeteciler Raporu'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Amerikadan beklentimiz Yunanistanı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. ABD ve Yunanistana gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BMye son mektubumuzu da 17 Eylülde gönderdik. Amerikanın, Güney Kıbrısa yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. ABDnin GKRYye silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili olarak bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli

Biz şu anda özellikle bu tahılı az gelişmiş, fakir, garip gureba ülkelere nasıl aktarırız, bunun gayreti içinde olduk. Mevcudun yüzde 80'i daha çok zengin ülkelere gitti ne yazık ki. Bu da ciddi manada sayın Putin'i rahatsız etti. Son görüşmelerimizde gerek Özbekistan'da gerek ondan önceki Tahran'daki görüşmemizde gündeme geldi. Tahmin ederim ki, bundan sonra az gelişmiş ülkelere bunların ihracında başarılı olalım, neticeye varalım. Burada iki şey önem arzediyor. Tahıl ve gübre. İnşallah Rusya kanalı devreye girecektir. Öyle umut ediyorum.

Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Bunları zaten inşallah hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla bu işi çözmek işin en isabetli bana göre adımı olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerinde Rusya'ya katılım için referandum, Rusya'nın seferberlik kararı bile endişe vericidir. Diplomatik girişim çabalarını zora sokuyor, istikrarsızlığı zora sokuyor. Bu referandum olayı, buradan ilhak kararı çıkarsa ki, bundan endişeliyim, çıkabilir. Tanıdığım sayın Putin bir şeyi kafasına koyduysa onu o şekilde yapar. Yarınki görüşmemizi inşallah randevu verilirse çok çok önemsiyorum. İnşallah diplomasiyi devreye sokmuş olalım.

Sayın Biden bu konuda Demokratlar olarak kendi düşüncesini, F-16'ları ve diğer bütün parçalar, aksanı vermekten yana olduğunu bize söyledi. Özellikle Savunma Bakanım muhatabıyla yaptığı görüşmelerde bu istikamette cevaplar alıyordu. 'Biz Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz, bu işe ters bakıyorlar' dendi. Bu seyahatte ben Cumhuriyetçilerle ayrı ayrı görüşmelerim oldu. Bana olumlu cevaplar verdiler. 'Elimizden gelen gayreti göstereceğiz' dediler. 'Bu görüşmelerle birlikte Türkiye'ye karşı hasmane tutum içinde olmanın doğru olmayacağını, Türkiye NATO'da bizim önemli ortağımız, bu sorunu çözmemiz gerekir diyeceğiz' dediler. Bunun neticesini bekliyoruz.

Bizim Suriye'de terör örgütü varlık gösterdiği ve milli güvenliğimizi tehdit ettiği müddetçe oradaki mücadelemiz tabii ki devam edecektir. Sahada her türlü tedbiri alıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden ne varsa, nerede olursa olsun, oralara karşı hani 'Bir gece ansızın' dediğimiz konu odur. Yapmamız gereken neyse onu yaparız. Bu mücadele ve çalışmalarımızı gerekli ve uygun gördüğümüz anda kapsamlı terörle mücadele harekatına dönüştürmekte kararlıyız. Nitekim bugün MGK basın metninde bunlara yer verdik. Bölgenin huzurunu da temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Onun için karşı taraf da buna aynı şekilde olumlu yaklaşımda bulunması lazım ki netice alalım.

ABD ve Rusya'nın 2019 Ekim ayında vardığımız mutabakatları uygulaması lazım. Burada PKK ve YPG terör örgütü sınırımıza yakın bölgelerde mutabakatlara aykırı şekilde konuşlanıyor. Kamışlı çevresinde eğitim alıyorlar. Bu gerçekler ortada iken ABD koalisyon güçleriyle birlikte buadımları atarken biz nasıl NATO'da bir arada olacağız. Sessiz kalmamızı kimse bekleyemez. Şam'la ilgili olarak istihbarat örgütümüz oralarla ilgili görüşmeleri yürütüyor. Bizler de istihbarat örgütümüzün aldığı neticeler üzerinden yol haritamızı belirliyoruz.

Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta 100 bin ikinci etapta 250 bin briket evleri yapıyoruz. Buralara Türkiye'deki mülteciler yavaş yavaş taşınmaya başladılar. Bu evlerin altyapısı var. Herşeyiyle gayet güzel briket evler yaptık. Bunların içerisinde banyosu, tuvaleti herşeyi var. Isınma noktasında da güneş enerjisiyle ısınma gibi proje yaptık. Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli, bunun yanında onurlu dönüşünü hazırlamamız lazım. CHP ve diğerlerinin söylediği gibi, 'gelir gelmez bunları Suriye'ye süreceğiz' diyemeyiz. Bizim medeniyetimizle böyle bir durum sözkonusu değil. Biz Yunan'ın baktığı gibi de bakamayız. Botları şişlemek suretiyle nasıl boğulmasına zemin hazırladıklarını görüyoruz. CHP'nin sayın başkanının yaklaşımıyla da yaklaşamayız.

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