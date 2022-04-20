Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sporcularla İftar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Sizler yarışmalarda elde ettiğiniz derecelerle sadece bireysel kariyerinizi zirveye taşımakla kalmadınız aynı zamanda ülkemize eşsiz hizmetler, insanımıza büyük sevinçler yaşattınız.
'SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ TESADÜF DEĞİLDİR'
Bilhassa fiziki engellere ve toplumsal önyargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin sporda da makus talihini yendiğimizi görüyoruz.
Sporcularımız katıldıkları hemen hemen hiçbir uluslararası yarışmadan artık elleri boş dönmüyor. Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde saygı duyulan ve hem de çekinilen çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmıştır.
Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında sporumuza altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Dünyada 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği bu organizasyonda toplam 28 madalya kazanarak milletimizin iftihar kaynağı oldular.
Geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında sporcularımız adlarını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırdılar. Bir sene önce çok erken bir yaşta ebediyete uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, Esat Velihasan kardeşimi şükranla anıyor, Mevla'dan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.
Karatecilerimizi merhum Esat başkanın emanetine ve mirasına sahip çıktıklarını görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Her bir başarımızın, madalyanın gerisinde sabır, fedakârlık, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır.
Bu başarıların yanında devletimizin desteği ve teşviki de çok önemli katkı sunuyor. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Her bil il veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyorum.
Bakanlığımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz, kulüplerimiz elele vererek adeta seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. Bu güzel tesiste gördüğünüz gibi gençlerimiz ata sporlarımızı yaşatıyor, geleceğe bilinçli, teknik, profesyonelce hazırlanma imkanına kavuşuyorlar. Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar.
81 vilayetimizle devam eden yatırımlarla Türkiye aydınlık gelecek, potansiyel vadediyor. Sizler de gerek başarılarınız, kazandığınız madalya ve örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum.
Tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl şimdiye kadar ki başarı hikayelerini birlikte yaşadıysak 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarılara birlikte imza atacağız."
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