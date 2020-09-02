İşte kazandıran rakamlar

Sayısal Loto sonuçları bu akşamki çekilişte belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye dün akşam 58 Milyon TL olarak belirlendi.

Çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilen 2 Eylül 2020 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle; 11 - 12 - 21 - 27 - 73 - 88 joker 86