CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

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CHP'de önemli maddelerde değişikliğe gidildi. 87 maddelik CHP tüzüğünün 28 maddesi değiştirildi. Dörtte bir oranından fazla bir değişiklik oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm delegelere teşekkür etti. 28 maddenin tamamına 900'den fazla delege destek verdi.

CHP Tüzük Kurultayı gerçekleştirildi. Delegelere sunulan 28 madde kabul edildi. Dikkat çeken maddeler örgüt denetiminde ön seçim ve 3 dönem sınırlaması getiren maddeler oldu.

TÜZÜK KURULTAYINDA GERGİNLİK

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre ATO Kongre Merkezi'nde yapılan CHP Kurultayı'nda zaman zaman gerginlikler yaşandı. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmamasını eleştirince Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

ÖRGÜT DENETİMİNDE ÖN SEÇİM Kurultayda en çok tartışılan madde aday belirleme yöntemlerini tarif eden 52. madde oldu. Söz konusu madde hakim denetiminde ön seçim yerine merkez yoklaması benzetmesi yapılan örgüt denetiminde ön seçim olanağı getiriyor. Ayrıca genel merkeze de yüzde 15 kontenjan imkanı sağlanıyor. Genel merkez bu kontenjanın yüzde 4'ünü kadın ve gençler, yüzde 5'ini örgüt, yüzde 5'ini ise Meclis grubu için kullanabilecek. ÜÇ DÖNEM SINIRLAMASI GELDİ Yapılan değişiklikle CHP'de milletvekili ve belediye başkanlarına 3 dönem sınırlaması getiriliyor. Bu uygulama 27. dönemden başlatılıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem mevcut tüm milletvekilleri yeniden aday olabilecek. Üç dönemi tamamlayan milletvekili ön seçimden çıkması halinde yine aday olabilecek.

AKTİF ÜYELİK DÖNEMİ BAŞLIYOR Tüzük değişikliğiyle CHP'de aktif üyelik dönemi de başlayacak. Dijital sistem ile üyelerin etkinliklere katılıp, katılmadıkları takip edilecek. İki etkinliğe katılmayan üye ön seçimlerde oy kullanamayacak. Ayrıca ön seçimde oy kullanmak için en az bir yıl üye olma şartı aranacak. ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne benim için ne başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi ne güvenoyudur ne güvensizlik oyudur. Kurultayın sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur. Kazanan CHP'dir." dedi. Özel, partisinin tüzük değişikliği gündemiyle ATO Congresium'da düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin ve partililerin tüzükle ilgilendiğini, buna karşın salondan kavga, gürültü haberleri çıksın diye iştahla bekleyenler olduğunu söyledi.

"KAZANAN CHP'DİR" Söz alan, özgürce düşüncelerini dile getiren tüm konuşmacılara, onları sabırla dinleyenlere ve tüm delegelere teşekkür eden Özel, "Ne benim için ne başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi ne güvenoyudur ne güvensizlik oyudur. Kurultayın sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur. Kazanan CHP'dir. Ancak 'CHP'de karpuz gibi ortadan ikiye yarıldılar', 'İl başkanlarının şu kadarı karşı', 'Şu maddeler geçmez, şu maddeler düşer' diye bir spekülasyon yaratanların, olmayan bir sıklet merkezini varmış gibi servis edenlerin, partinin içinde sanki bir çelişme varmış gibi göstermeye çalışanların boşa düşmesi açısından alınan sonuç fevkalade kıymetlidir." diye konuştu.

"ÖRGÜTÜMÜZÜN VERECEĞİ KARAR, CHP'NİN KARARI OLACAKTIR" Özel, yarın bambaşka bir Türkiye'ye, bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisine uyanacaklarını dile getirerek şöyle devam etti: "Bu tüzüğün hiçbir maddesini, örgütümüzün aleyhine, örgütte emeği olan bir kişinin aleyhine, tarafımıza atfedilen yetkileri istismar etmeyeceğimize söz veriyorum. 81 il başkanımızın, bütün Türkiye'yi birlikte tatmin edecek, her bölgeye uyacak, bir yeri yaparken bir yeri bozmayacak maddelerden en çok emek verdikleri madde 52. maddeydi. Onların, 52. maddenin birinci paragrafının son cümlesi olarak kaleme aldıkları, 'Örgütün görüşü sorulur' yerine, 'Görüşü doğrultusunda karar verilir' maddesi yeterince açıktır. Şüphe varsa komisyon tutanakları vardır. Şüphesi olan için buradan ifade ediyorum ki partinin yüksek yararını gözeten, örgütümüzün vereceği karar, CHP'nin kararı olacaktır."

Ön seçim düzenlemesine değinen Özel, "En doğru ön seçimi örgüt denetiminde mi istiyoruz, hakim denetimi mi bize uygun? Örgüt denetimi diyenler, en doğru listeyi yapıp buna çalışın. Çünkü bu sefer yapacağımız milletvekili listesi, CHP'nin iktidardaki grubunu oluşturacak olan listedir." dedi. "GEÇİŞ SÜRECİNİ KISALTMAK ELİMİZDEDİR" Cinsiyet kotası konusunda kademeli geçişi en geç 10 yıl içinde uyguluyor olacaklarını belirten Özel, şunları ifade etti: "Benim siyasi hayatta aldığım en önemli ders, kulağımda küpe şudur, yüzde 33'e geçtiğimiz gün herkes 'yüzde 33 kota' diye kaldırırken arkadan bir kadın delegemiz, 'kotaları değil kafaları değiştirdin arkadaşlar, kota değiştirmekle bu işler olmaz' demişti. Biz bugün bu kademeli maddeyle hem gençler hem kadınlar için büyük bir tehlikeyi bertaraf ettik. Ben bu maddede büyük bir tehlike olduğunu tüm il başkanlarımdan, tüm yöneticilerden duydum. Eğer biz bugün, sizin ferasetinizle, sizin öngörünüzle, bu maddede en ufak bir 30 karşı oy yerine 100 karşı oy bile olsa aleyhimize kullanılacak bir süreç olurdu. Bugün CHP, bir bütün olarak ana maddede yüzde 50 eşit temsile oy vermiştir. Geçiş sürecini kısaltmak elimizdedir."

"ÖN SEÇİME BİR TANIM GETİRDİK" Özgür Özel, artık herkese düşen görevin, partiye güç katacak her yaştan kadını CHP'ye davet etmek olduğunu söyledi. Özel, "Bunu sağladığımız noktada geçici maddedeki revizyonu yapmak da bu kardeşinizin borcunun borcudur." dedi. Kadın ve genç kotasına ilişkin düzenlemelere de değinen Özel, tüzüğün 52. maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin, "Geçirdiğimiz 52. madde, eğer tamamını hakim denetiminde geçirseydik, 52. maddede ne kadınlarla ne gençlerle ilgili, ne pusulada ne yönergede bir şey yazamadık. Ama şimdi kadın temsilcisi de genç temsilcisi de engelli kotası da artık tüzük güvencesindedir." ifadesini kullandı.

Özel, örgüt yönetiminde ön seçimin eğilim yoklaması olduğu yönündeki eleştirilere ilişkin, "Biz burada örgüt denetiminde ön seçime bir tanım getirdik. Dedik ki 'Sonuçlarına uyulacak örgüt denetiminde ön seçimin.' Bu AK Parti'nin yapıp da uymadığı temayül yoklamaları gibi değil. Bundan sonraki süreçte kadınların, gençlerin, engellilerin güvencesi bu tüzük ve bu tüzüğü uygulayacak bizleriz." diye konuştu. "BİZ BURADA PARTİNİN ANAYASASINI YAPTIK" Tüzüğü hazırlayanlara ve kurultayda emeği bulunanlara teşekkür eden Özel, şunları kaydetti: "Biz burada partinin anayasasını yaptık. Bir anayasa yapılırken 51'e 49 geçerse o tartışma 50 yıl sürer. Bugün bazı maddeler oy çokluyla, bazı maddeler küçük karşı oylarla geçti. Bundan sonra bu partinin ötekisi, itileni, kakılanı, ayrı olanı yoktur, olmadı. Olmadığını grubumuz gösterdi. Olmadığını Parti Meclisimiz gösterdi. Olmadığını bugün 81 il başkanımız gösterdi. Bundan sonra da birlik ve beraberlik mesajları vermeye ve Türkiye'ye 'Biz seni yönetmeye hazırız, biz sana vadettiğimiz demokrasiyi kendi partimizde yaşıyoruz, yaşatacağız ve bundan sonra seni, Türkiye'yi en iyi biz yöneteceğiz.' demeye hazırız. Bunun adımını bugün yaptık."

Özgür Özel, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacak parti programını görüşecekleri çalıştay için yarın yeniden toplanacaklarını söyledi. Özel, delegelere hitaben, "Siz Türkiye'nin umudusunuz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyor, her birinizi ayrı ayrı ayakta alkışlıyorum." dedi.