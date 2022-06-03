Ceylan'ın 'zehirli aşk' tuzağı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı Ceylan Aydoğdu (42) ve Fatih Ataman (48) ile birlikte çalıştıkları Mehmet K., Soner T. ve Yunus A.´yı teknik ve fiziki takibe aldı.
KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DİYE TANITTI
DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmada Aydoğdu´nun, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, kendisini cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtarak ağına düşürdüğü ve tahliye ya da beraat vaadiyle paralarını aldıkları belirlendi.
DOKTOR, AVUKAT VE İŞ İNSANLARINI DOLANDIRMIŞLAR
Şüpheli Fatih Ataman´ın ise kendisini Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı´nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aydoğdu´nun bu kişilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde finans sorumlusu olduğunu söyleyerek güven sağladığı saptandı. Aydoğdu´nun, borsada değerlendireceğini söyleyerek mağdurlardan yüklü meblağlarda para aldığı ve battığını iddia ederek dolandırdığı öğrenildi.
DİKSİYON EĞİTİMİ ALMIŞ
Aslı Ceylan Aydoğdu'nun dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30´dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, 27 Mayıs günü şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi.
İŞ İNSANINI ZEHİRLEDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANIYOR
Operasyonun ardından Aydoğdu´nun önceki yıllarda İzmir´de kendisini doktor olarak tanıttığı iş insanı Abdülkadir D.´yi, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Aydoğdu´nun sevgili olduğu Abdülkadir D. ile evlilik aşamasında olduğu, hizmetçilerini gönderdiği, düzenli olarak kullandığı ilaçların dozajını artırdığı iddia edildi.
Fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan Abdülkadir D.´nin komaya girdiği, tedaviyle hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Düğün öncesi planı bozulunca ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Aslı Ceylan Aydoğdu´nun 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuksuz yargılandığı kaydedildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aslı Ceylan Aydoğdu ile Fatih Ataman tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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