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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çeşme'deki yangında 5 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Çeşme'deki yangında 5 gözaltı!

        İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:06 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:24
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        Çeşme'deki yangında 5 gözaltı!
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Çeşme
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