Çeşme'de dehşet! Uzman çavuşu öldürdü!

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde kan donduran bir olay meydana geldi.

İDDİA: KIZ MESELESİNDEN TARTIŞMA

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.