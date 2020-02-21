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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmış, davanın iki önceki celsesinde sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmete ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirime gidilmedi. Diğer yandan katile ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl, tehdit suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

AİLEDEN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava öncesi Şenel’in ailesi basın açıklaması yaptı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, Şenel'in ailesi dava öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Şenel'in babası Mustafa Damar, diğer aile bireyleriyle yaptığı basın açıklamasında adalet beklediklerini söyledi. Açıklamada hazır bulunanlar ise "Ceren Damar için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtılar.

TBMM KOMİSYONU DA KATILDI

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın Ankara Adliyesi'nde yarın görülecek duruşmasına, KEFEK olarak ve kadın milletvekilleriyle katılacaklarını bildirdi.

Kalsın, AK Parti milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, akademisyen Şenel'in, 2 Ocak 2019'da vahşi bir cinayete kurban verildiğini, gerek polis gerekse adliye teşkilatının üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve katil zanlısının tutuklanarak yargılanmasına başlandığını anımsattı.

Yargılama sürecinde, kamuoyunda adalete olan inancı derinden etkileyen zorlama yorumlara yer verildiğine işaret eden Kalsın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargılama sürecinde, birtakım kişilerin, savunma hakkının arkasına saklanarak artık hayatta olmayan bir kadının kişilik haklarını ve etik değerlerini hiçe sayan beyanları kabul edilemez. Bu durum sırtından defalarca bıçaklanarak hayatına son verilen gencecik bir kadının, değerli bir akademisyenin adeta bir kez daha, vefatından sonra arkasından bıçaklanması, mezarında dahi rahat bırakılmamasından başka bir şey değildir. Cinayeti haklı çıkarmaya çalışan, delillere dayanmayan paylaşımlar kamuoyu vicdanını rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlığın bir yansıması olarak komisyonumuza konuyla ilgili dilekçeler verilmiştir."

Kalsın, toplum vicdanını ve adalete inancı yaralayan bu davanın, Ankara Adliyesi'nde yarın görülecek duruşmasında KEFEK olarak ve kadın milletvekilleriyle hazır bulunacaklarını bildirdi.