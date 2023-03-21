Cenk Tosun Beşiktaş'ta kalıyor

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun yeni sezon için kararı verdi. Golcü futbolcu kariyerine siyah-beyazlı takımda devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim. Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız."

Beşiktaş sezon başında Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan opsiyonun aktif olması için bu sezon penaltısız 15 gol katkısı yapması gerekiyordu. 31 yaşındaki golcü penaltısız skor katkısında 11 gol, 4 asiste ulaştı. Cenk Tosun, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Yıldız oyuncu siyah beyazlılarda 172 maça çıkarken, 80 gol atıp 17 asist yaptı.

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