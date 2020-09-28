Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame düzenlendi.

Konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M.'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldıran 4 şüpheli hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.