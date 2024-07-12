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        Haberler Gündem Politika Son dakika: YRP'li Aydal'a sert tepki | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Çelik'ten YRP'li Aydal'a sert tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:10
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        YRP'li Aydal'a sert tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider' sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi

        Çelik paylaşımına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

        Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."

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