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        Ünlü yazar Milan Kundera hayatını kaybetti

        Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 12:07
        Ünlü yazardan üzücü haber
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        'Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği' romanının yazarı Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında yaşamını yitirdi.

        Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde doğan Kundera 1975'te Fransa'ya göç etmişti.

        Kundera, günlük yaşamın sıradan gerçekliği ile fikirlerin yüce dünyası arasında gidip gelen temaları ve karakterleri tasvir eden üslubuyla akıllara kazınmıştı.

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        #Milan Kundera
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