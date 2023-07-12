Ünlü yazar Milan Kundera hayatını kaybetti
Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti
'Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği' romanının yazarı Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde doğan Kundera 1975'te Fransa'ya göç etmişti.
Kundera, günlük yaşamın sıradan gerçekliği ile fikirlerin yüce dünyası arasında gidip gelen temaları ve karakterleri tasvir eden üslubuyla akıllara kazınmıştı.
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,