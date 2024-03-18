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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman ordumuza önderlik edenleri saygıyla anıyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de verdiğimiz mücadeleyi bugün de sinsi saldırılarda veriyoruz. Ülkemize bilhassa geçtiğimiz son 10 yıldaki saldırılara bakınca maskeleri kaldırdığınızda aynı yüzleri görüyoruz.

"GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜYECEK İRADEYE SAHİBİZ"

Çanakkale'de bu millet tek vücut olup düşmana geçit vermedi. Son dönemdeki sınamalarda da aynı irade ortaya konuldu. Çanakkale'den ve sonrasında aldığımız derslerle geleceğe güvenle yürüyecek iradeye sahibiz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz. Biz Çanakkale Zaferi'ni, yoklukları, ihanetleri yaşadığımız dönemde elde ettik.

6 Şubat ardından yaşananlar bunun ispatı. Gelişmiş ülkelerin baş edemeyeceği enkazları kısa sürede kaldırıp yeni konutlar inşa edip teslimine başladık. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkınca yedi düvel üstümüze gelse Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha tebrik ediyorum."