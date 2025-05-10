Çanakkale'de yürek yakan kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.

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OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI DHA'daki habere göre Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü ile tomruk yüklü bir kamyon çarpıştı. Kazaya bir otomobil de karışarak yoldan çıktı.

İLK BELİRLEME: 6 ÖLÜ Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ilerleyen dakikalarda, "Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8; 20 vatandaşımıza ise hastanelerde tıbbi müdahaleleri yapılıyor" dedi.

20 KİŞİ DE YARALANDI Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.