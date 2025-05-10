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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı! | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı ve bir otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ilerleyen dakikalarda, "Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8; 20 vatandaşımıza ise hastanelerde tıbbi müdahaleleri yapılıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:21
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        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
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        Çanakkale'de yürek yakan kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.

        OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü ile tomruk yüklü bir kamyon çarpıştı. Kazaya bir otomobil de karışarak yoldan çıktı.

        İLK BELİRLEME: 6 ÖLÜ

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

        CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ilerleyen dakikalarda, "Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8; 20 vatandaşımıza ise hastanelerde tıbbi müdahaleleri yapılıyor" dedi.

        20 KİŞİ DE YARALANDI

        Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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