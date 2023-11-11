Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında `Tiktok´ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

DHA'da yer alan habere göre Mustafa Atmaca, tartışma sırasında, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca´ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.