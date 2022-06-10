Bursa'da dehşet! Annesini iple boğdu!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

AA'da yer alan habere göre adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.