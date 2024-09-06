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Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum Valisi Çiftçi "Bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı." dedi.

Vali Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağının, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil inmek durumunda kaldığını söyledi.

"BÜTÜN UÇAKLAR RAHATLIKLA HAVALANABİLECEK DURUMDA"

Bütün yolcular ile mürettebatın tahliyesinin ardından bomba imha ekiplerinin arama tarama çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibarıyla bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda."

"YOLCULARIN BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANMIŞ DURUMDA"

Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağının havaalanında durmaya devam edeceğini belirten Çiftçi, uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belirli süre uçuş yapma imkanının bulunduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, pilotların belirlenen süreyi tamamladıkları için istirahate çekildiklerini dile getirerek, "Yolcular, havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyor. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına, Frankfurt'a devam edecekler." diye konuştu.

NE OLDU? Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı yapıldı, uçak Erzurum'a zorunlu iniş yaptı. Uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

"ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI" Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi. REKLAM Çiftçi, "AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada.

Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

YOLCULARDAN BİRİ PEÇETEYE YAZDIĞI "UÇAKTA BOMBA VAR" NOTUYLA İHBARDA BULUNMUŞ Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi. Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.

Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kapatıldığına işaret ederek, "Uçak aranıp bagajlar kontrol edildikten sonra herhangi bir olumsuz yani ihbarın olumsuz olduğu ortaya çıkarsa tekrar yolcuları bagajlarıyla birlikte uçağa yerleştireceğiz. Buradan göndereceğiz ve ondan sonra acil durum ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

ERZURUM VALİSİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA KABİNDE ARAMA TAMAMLANDI Bomba imha uzmanlarının aramalarını sürdürdüğünü belirten Vali Çiftçi, "Bildiğiniz üzere Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Mumbai- Frankfurt seferini yapan UK27 sefer sayılı yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebat yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilmiş ve güvenli alana yerleştirilmiştir. An itibariyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanlarımız arama çalışmalarına devam etmektedir. Uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlanmış olup, bagaj kısmındaki arama/tarama çalışmalarına geçilmiştir" denildi. "GÜNLÜK UÇUŞ SÜRELERİNİ TAMAMLADILAR" Hindistan uçağının seferiyle ilgili de bilgi veren Vali Çiftçi, mesajında şunları ifade etti: "Uluslararası uçuş kuralları gereği Air Vistara uçağının pilotları günlük uçuş sürelerini tamamlamış durumdadırlar. Bu yüzden arama/ tarama çalışmaları tamamlandıktan sonra, uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacaktır. Ayrıca güvenli alana nakledilen yolculara maymun çiçeği virüsü testinin yapıldığı şeklinde yapılan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu geceki beklentimiz, bomba ihbarının asıllı olup- olmadığı tespit edildikten sonra, havaalanımızın uçuş yasağının kaldırılması ve uçak trafiğinin yeniden başlaması şeklindedir." Bu arada Erzurum’dan Ankara ve İstanbul’a yapılması gereken uçak seferlerinin ertelenmesi nedeniyle yolcular otellerde ve Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde misafir ediliyor. BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Bakan Uraloğlu: Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15:38’de acil durum çağrısında bulunmuştur. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama arala çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00’a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır. BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA Bakan Yerlikaya: Erzurum Havaalanımıza saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. MAYMUN ÇİÇEĞİ İNCELEMESİ Bu arada uçaktan inen yolcular Maymun Çiçeği hastalığı konusunda da taramadan geçirildi. Havalimanında görevlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı taramalarda hastalıkla ilgili bir bulguya rastlanılmadı. HAVALİMANINDA SEFERBERLİK Bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanına inen uçağa müdahaleyle ilgili adeta bir seferberlik ilan edildi. 2 bomba imha uzmanı ve 2 bomba arama köpeği, 100 emniyet personeli sahada görev alırken, 14 ambulans, 3 UMKE Toplam 54 personel, AFAD; 7 kurtarma aracı 2 KBRN aracı toplam 28 personel, itfaiye 6 araç toplam 24 personel, 1 Olay yeri inceleme ve 1 tercüman çalışmalara katıldı.