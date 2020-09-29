İlçeye bağlı Himmetoğlu ve Soğukçam köyleri mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan Bolu, Aladağ ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi bünyesindeki iş makinelerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.