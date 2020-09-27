Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mengen itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışıyor.