Bodrum'da kazanan çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum Futbol Kulübü sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK, evinde Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 29 Ahmet Aslan), Samet Yalçın, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 82 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 82 Omar İmeri), Celal Dumanlı (Dk. 71 Brazao), Burak Çoban
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 64 Samed Onur), Burak Süleyman, Donkor, Roshi, Simon (Dk. 77 Kasongo), Del Valle (Dk. 57 Dimitrov), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım
Kırmızı kart: Dk. 79 Roshi (Sakaryaspor)
Bodrum Futbol Kulübü ile Sakaryaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında konuk takımdan Odise Roshi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 39'a Sakaryaspor ise 37'ye yükseltti.