BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'da kısmen işgal ettiği dört bölgeyi 'yasadışı ilhak kararını' ezici bir çoğunlukla kınadı. BM Genel Kurulu, Moskova'nın diplomatik uluslararası izolasyonunu pekiştirerek tüm ülkeleri ilhakı tanımamaya çağırdı.

193 üyeli Genel Kurul'un 143'ü, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden karar lehine oy kullandı.

Karara karşı oylamada Rusya'ya sadece 4 ülke: Suriye, Nikaragua, Kuzey Kore ve Belarus destek verdi. Rusya'nın stratejik ortağı Çin de dahil olmak üzere 35 ülke daha çekimser kalırken, diğerler ülkeler oy kullanmadı.

Oylamaya katılmayan ülkeler arasında bir diğer dikkat çeken ülke ise Hindistan oldu. Rusya'dan S-400 savunma sistemi alan Hindistan, ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmıyor.

Türkiye, oylamada Ukrayna'nın lehine oy kullandı.

UKRAYNA: MİNNETTARIZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, oylamanın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararı destekleyen 143 ülkeye minnettar olduklarını bildirdi.

Kuleba, "Talep açık: Rusya'nın ilhak girişimine ilişkin kararları geri alınmalı; Rusya, güçlerini Ukrayna'nın bütün topraklarından çekmeli." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kararın ardından yaptığı açıklamada, BM için "tarihi öneme sahip bir gün" olduğunu söyledi.

"143 üye ülke, Rusya'nın ilhak girişimlerini reddeden ve BM Şartı'nın temel ilkelerini yeniden onaylayan bir karar için oy kullandı. Bu, dünyanın gözünde Ukrayna'nın sınırlarının aynı kaldığı anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.