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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı! - Ordu haberleri

        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!

        Ordu'nun İkizce ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Cemile Sağlam ile bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:57
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        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
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        Ordu'da yaşanan feci kaza, İkizce ilçesindeki Devecik Mahallesi Çandır yolunda, sabah saatlerinde meydana geldi.

        ARAÇ DEREYE YUVARLANDI

        AA'da yer alan habere göre bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.

        HAMİLE ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

        Kazada Fatma (63) ve eşi Mehmet Çakır (73) olay yerinde, 8 aylık hamile Cemile Sağlam (40) ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeği de kurtarılamadı.

        İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Araç içerisinden yaralı kurtarılan sürücü Dursun Sağlam Ünye Devlet Hastanesi, oğlu Seyfettin Sağlam (42) ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        BEBEKLERİNİN SAĞLIK KONTROLÜNE GİTMİŞLERDİ

        Öte yandan, hayatını kaybeden Cemile ile yaralanan 4 yıllık eşi Seyfettin Sağlam'ın, doğumu yaklaşan ilk bebeklerinin kontrolü için Ünye ilçesine gittikleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

        ANNE, BABA, KIZLARI VE TORUNLARI ÖLDÜ

        Yaşamını yitiren Fatma ve Mehmet Çakır'ın Cemile Sağlam'ın anne ve babası olduğu, kızlarının doğumu için memleketleri Sinop'tan Ordu'ya geldikleri anlaşıldı.

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        #ordu
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