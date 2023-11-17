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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gün sonra boşanacaklardı! 2 çocuk yetim ve öksüz kaldı! - Güncel haberler

        Bir aile yok oldu! 2 çocuk yetim ve öksüz kaldı!

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 gün sonra, pazartesi günü boşanacakları öğrenilen karı-kocanın son tartışması ölümle bitti. Yatak odasında elindeki silahla önce karısını öldüren adam, daha sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek hayatına son verdi. 2 çocuk anne ve babasız kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:40
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        İzmir'de dehşet! Bir aile yok oldu!
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        İzmir'de olay saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir anlaşamayan ve pazartesi günü de boşanma davalarının olacağı öğrenilen Çiğdem Dıvrak (38) ve Erdoğan Dıvrak (43), yatak odalarında tartışmaya başladı.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Dıvrak, elindeki tabancayla karısı Çiğdem Dıvrak'a ateş etti. Bir süre sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyen Erdoğan Dıvrak da karısı ile beraber kanlar içerisinde kaldı.

        POLİS ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARTTI

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı esnada evde bulunan, çiftin 19 ve 12 yaşındaki çocukları, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

        HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de her iki kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        3 GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI VARDI

        Öte yandan Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin uzun süredir anlaşamadıkları ve pazartesi günü boşanma davalarının görüleceği öne sürüldü.

        BİR SÜREDİR İŞSİZDİ

        Erdoğan Dıvrak'ın bir süredir işsiz, Çiğdem Dıvrak'ın özel bir hastanede çalıştığı, çiftin 19 yaşında kız, 12 yaşında erkek çocuklarının olduğu da öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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