Beyoğlu'nda dehşet! Kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay saat 13.45 sıralarında yaşandı. İlçede silahlı bir grup şahıs dehşeti yaşattı. Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.