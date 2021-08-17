Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."