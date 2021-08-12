Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun bonservisinin 3 milyon avro karşılığında İngiliz ekibi Leicester City'den alındığı ve kendisiyle 3+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'a yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MOTORLU VİDEO!

Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından Ghezzal için özel bir video yayımladı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon motosikletle evrakları son anda TFF'ye yetiştirilen yıldız oyuncu için motosikletli bir video hazırladı.