Son dakika haberi Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva'nın transferi için dün gece Lizbon'a gitti. Siyah-beyazlılar, transferi bitirirken 3 yıllık anlaşmaya vardı. Rafa Silva, Hüseyin Yücel ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva'nın transferi için dün gece Lizbon'a gitti.
İSTANBUL'A GELİYOR
31 yaşındaki Portekizli futbolcu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varılırkenyıldız ismin bu akşam 21.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva 2016'da 16 milyon Euro'ya Braga'dan transfer edilmişti.
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