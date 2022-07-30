Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş’a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park’a sezon açılış maçımıza bekliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"