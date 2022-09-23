Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond´un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond´a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü´nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond´un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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